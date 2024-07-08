Байден прокомментировал теории о его умственном расстройстве

Президент США Джо Байден признался, что его выводят из себя предположения о его умственном расстройстве, и отверг выводы о неспособности дальше исполнять обязанности главы государства в силу возраста и по состоянию здоровья.

В интервью телекомпании MSNBC по телефону в прямом эфире демократ Байден фактически исключил возможность обращения к специалистам-медикам для прохождения дополнительных обследований головного мозга в связи с провальным выступлением на теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

"Меня это выводит из себя. То, что люди говорят об этом", - заявил хозяин Белого дома, которому 81 год.



С его точки зрения, возраст не является ему помехой для продолжения работы на посту президента в случае переизбрания в ноябре.

"Возраст не был... Идея, заключающаяся в том, что я слишком стар...", - сказал Байден, но оборвал фразу и начал рассуждать о своих предполагаемых достижениях за период пребывания в должности главы администрации США.



На взгляд Байдена, никакие дополнительные обследования у врачей ему не требуются, поскольку он постоянно демонстрирует ясность ума на рабочем месте. Как фигурально выразился президент, он и без того "каждый день" проходит "неврологическое обследование".

"Попробуйте-ка посидеть за этим столом, принимая эти решения", - пояснил Байден.



"Все данные, все данные показывают, что рядовые демократы, 14 млн из которых проголосовали за меня [на праймериз и собраниях партийного актива], все еще хотят, чтобы номинированным [на пост президента] был я", - убежден Байден.



Он выразил уверенность, что рядовые американцы, симпатизирующие Демократической партии, по-прежнему поддерживают его, невзирая на катастрофическое выступление на теледебатах 27 июня и немногим лучшее интервью телекомпании ABC 5 июля.

"В сухом остатке: мы никуда не уходим, я никуда не ухожу. Я бы не баллотировался, если бы полностью не верил, что являюсь лучшим кандидатом на победу над Дональдом Трампом в 2024 году", - отметил Байден.



При этом он назвал 78-летнего Трампа "патологическим лжецом".

"Он говорит, они утверждают, что он беседовал с [президентом России Владимиром] Путиным до того, как тот осуществил вторжение (отдал приказ о начале специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС)", - заявил Байден. Он не уточнил, кого имеет в виду, говоря "они".



В канун съездов

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему главе Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост. Имеются сведения о том, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.