Зеленский раскрыл подробности соглашения по безопасности с Польшей

Владимир Зеленский раскрыл подробности нового соглашения о взаимной безопасности с Польшей, которое было подписано странами ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга в Варшаве Зеленский заявил, что соглашение с Польшей предусматривает создание нового механизма перехвата ракет в небе над Украиной. Он также добавил, что для достижения этого пункта договоренностей будет налажена совместная работа украинских и польских специалистов.

«Особенно благодарны за специальные договоренности, и это отображено в соглашении по безопасности, предусмотрено положение о разработке механизма сбития в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов. <...> Тут, я уверен, наши команды проработают вместе с военными, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей», — рассказал он.



8 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Согласно документу, соглашение будет действовать ближайшие 10 лет.