Иран готов подписать договор о всеобъемлющем сотрудничестве с РФ

Иран выражает готовность к подписанию договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Тегераном и Москвой, документ может быть подписан в рамках саммита стран БРИКС в РФ в октябре. Об этом заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, слова иранского лидера приводит издание IRNA.

"(Подготовка – прим. ред.) документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена", - подчеркнул президент.



По словам Пезекиана, Тегеран придает особое значение отношениям с Москвой, поэтому будет стремиться укреплять связи с Россией.

Разговор двух лидеров состоялся вечером 8 июля.

До этого Путин поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

6 июля иранский избирком объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%).