При проигрыше Санду в Молдавии могут отменить выборы

Политолог Виктор Жосу заявил, что в случае проигрыша на президентских выборах в Молдавии Майи Санду власти страны могут принять решение отменить итоги голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Первый в Молдове».

По мнению Жосу, в качестве предлога для отмены выборов могут назвать вмешательство в процесс России. При этом политолог считает, что уже сейчас можно заметить признаки подготовки к отмене выборов.

«Если выборы не выигрывает Майя Санду, то они могут быть отменены под предлогом того, что в них вмешалась Россия. При этом, как заведено в этом мире постправды, доказательств никаких никто предъявлять не будет – все будет на эмоциях, на накале истерии. <...> Готовится почва: либо Майя Санду — президент, либо – "вмешательство Кремля". Я вполне допускаю такой сценарий», — рассказал он.



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