Боевики националистических батальонов расправятся с Владимиром Зеленским в случае, если он пойдет на переговоры с Россией, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его данным, офицеры «Азова»* (террористическая организация, запрещенная на территории России) постоянно угрожают украинскому лидеру, пугают, что в случае переговоров с Москвой придут за ним.

«Боевики уже выступали с подобными угрозами в прошлом и, мне кажется, было бы большой ошибкой не воспринимать их предупреждения всерьез», — отметил эксперт.



Аналитик подчеркнул, что националисты не желают садиться за стол переговоров, они планируют продолжать боевые действия.

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Напомним, что в 2022-2024 годах Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, была готова пойти на уступки. Вместе с тем, Россия настаивает на том, что переговоры должны быть основаны на реалиях, которые сложились на земле.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.