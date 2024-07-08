Североатлантический альянс может распасться, потому что его работа не адаптирована под многополярный мир, где одним из центров является союз России, Китая и Индии, пишет американская газета The Hill. Авторы статьи считают, что НАТО не дотянет до своего столетия, которое должно отмечаться в 2049 году.

Издание утверждает, что после холодной войны страны Европы и Канада утратили свой оборонный потенциал, что впоследствии ослабило Альянс. Отмечается, что Блок был создан в биполярном мире, где центрами были США и СССР. После распада Советского Союза НАТО существовало в однополярном миропорядке, и Вашингтон легко удерживал главную позицию.

Однако сейчас все больше проявляется многополярность мира и политическая среда стала гораздо более сложной и хаотичной, сказано в статье. Как считают эксперты, вместо попыток перестроить устоявшиеся организации стоило бы создать новые.

Путин рассказал о главном обмане НАТО

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что каждое объединение рано или поздно распадается и НАТО не станет исключением. Он напомнил, что в этом году Блоку исполнилось 75 лет.

Сенатор обратил внимание на то, что число входящих в Альянс стран за время его существования увеличилось с 12 до 32. Однако это не означает, что все они достаточно сплочены, чтобы в случае необходимости прийти друг другу на помощь.