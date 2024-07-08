Премьер Словакии второй раз появился на публике после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 8 июля, снова появился на публике после покушения 15 мая, пишет Aktuality.sk.

Впервые на публике Фицо появился 5 июля. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в стране государственным праздником.

Глава правительства встретился с фермерами, поблагодарил главу Минсельхоза республики за организацию мероприятия. Он отметил также, что в этом году урожай не стал рекордным из-за высокой влажности.

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Кроме того, Фицо оценил ситуацию в экономике страны.

«Словакия снова встала на правильный путь. Рост реальной заработной платы опережает инфляцию, так что люди получают немного больше денег, чем раньше», — заметил премьер.



По его оценке, в 2024 году республику ожидает заметный экономический рост.