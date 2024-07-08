Лукашенко наделил посла Беларуси в РФ Рогожника полномочиями вице-премьера

Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил послу страны в России Александру Рогожнику полномочия вице-премьера, ответственного за отношения с РФ. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

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"В соответствии с указом Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией", - сообщила пресс-служба Лукашенко.



Сообщается, что Рогожник будет заниматься "координацией деятельности республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства". Дипломат будет уполномочен руководить работой белорусских госструктур и контролировать имплементацию данных распоряжений.