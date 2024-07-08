Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином продемонстрировала многополярность мира, о которой постоянно говорит президент России Владимир Путин, пишут обозреватели Кристиан Шепард и Джерри Ши в статье для The Washington Post.

Орбан в ходе «мирной миссии» посетил Киев, Москву, затем направился в Пекин. Он отметил, что намеревается посетить еще ряд стран.

«Совместное появление Орбана и Си Цзиньпина олицетворяет дипломатический триумф Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку», — отметили эксперты.



Авторы статьи уточнили, что Орбан прилетел в Китай за несколько часов до приземления в одном из московских аэропортов премьер-министра Индии Нарендры Моди, в ходе которого запланированы встречи с российскими официальными лицами.