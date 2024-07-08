Моди и Мантуров вместе покинули Внуково на Aurus

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров вместе покинули территорию Внуково-2 на автомобиле Aurus. Об этом ТАСС рассказал источник в одной из делегаций.

"Действительно уехали на одной машине, на Aurus", - сказал он.



Предполагается, что во время визита в Москву Моди будет передвигаться на этом российском автомобиле, добавил собеседник ТАСС.

Моди прибыл в Россию с официальным визитом. В аэропорту его встречал первый вице-премьер России, сопредседатель МПК России и Индии, Денис Мантуров.

Визит, который продлится с 8 по 9 июля, является первой поездкой Моди после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Предыдущая поездка Моди в Москву состоялась в 2015 году.