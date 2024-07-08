В США появились вендинговые автоматы по продаже патронов

В США вендинговые автоматы, подобные тем, в которых продаются шоколадки, напитки или сэндвичи, стали теперь продавать патроны. Два таких аппарата установили в продуктовых магазинах штата Алабама, сообщает журнал Newsweek.

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Автоматы оснащены сканирующим устройством для удостоверения личности и лица покупателя. В нем установлена специальная программа на основе искусственного интеллекта, которая проверит соответствие данных о личности клиента и предоставленных им документов. Создатели дали устройству название "Автоматизированный автомат по продаже патронов" (AARM).

На сайте производителя отмечается, что аппараты призваны обеспечить круглосуточную возможность приобрести патроны вне зависимости от ограничений, связанных с графиком работы специализированных магазинов. В местной полиции отметили, что вендинговые автоматы соответствуют закону и одобрены Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Сообщается, что такие торговые аппараты в ближайшее время появятся на территории четырех американских штатов, в том числе в Техасе, Оклахоме и Луизиане. Как заявили в компании-производителе, они получили более 200 запросов на поставку подобных систем из 9 штатов. И это число растет с каждым днем. Пользователи в интернете уже выразили озабоченность относительно упрощения доступа к покупке оружия и патронов.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует американским гражданам право на хранение и ношение оружия. В большинстве штатов для приобретения оружия не требуется получение лицензий или регистрации.