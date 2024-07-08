Президент США Джо Байден заявил в письме к Конгрессу об отсутствии планов сниматься с президентских выборов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP). Lenta.ru

Как в нем говорится, действующий хозяин Белого дома, «несмотря на спекуляции в прессе, <...> решительно намерен оставаться в [предвыборной гонке], довести ее до конца и победить Дональда Трампа». Байден утверждает, что «не закрывает глаза» на опасения, звучащие после его дебатов с Трампом. «Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году», - следует из письма президента. ТАСС

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что демократы рассматривают вице-премьера Соединенных Штатов Камалу Харрис как единственного кандидата на замену Байдену. Деловая газета «Взгляд»