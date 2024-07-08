Моди объяснил, чего Индия ждет от России

Индия рассчитывает, что будет продолжать углубление особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией, написал премьер-министр южно-азиатской страны Нарендра Моди в соцсети Х после прибытия в Москву с государственным визитом. Он подчеркнул, что укрепление российско-индийских связей будет очень полезно народам двух стран.

Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам, — написал Моди.



Ранее главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву очень важен и стал его первой поездкой после парламентских выборов . Востоковед отметила, что между Россией и Индией нет противоречий, а руководствуются страны национальными интересами. В отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Моди согласует внешнеполитический курс своей страны только со своей командой, своей партией и своими избирателями, подчеркнула она.