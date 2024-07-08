Зеленский собирает срочный Совбез из-за атак России

Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочного заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками России. Об этом он сообщил во время пребывания в Варшаве.

«Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за сегодняшней российской атаки», — передает «Страна» слова Зеленского.



Согласно данным Минобороны РФ, армия России 8 июля нанесла удар высокоточным оружием большой дальности только по объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ.

Однако в ведомстве отметили, что атака была предпринята в качестве ответа на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Все назначенные цели удара были успешно поражены, и опровергло информацию о якобы намеренных атаках на гражданские объекты.

В Минобороны РФ прокомментировали удары по авиационным базам ВСУ

Позже Минобороны выступило с опровержением заявлений украинской стороны относительно якобы целенаправленных ударов по гражданским объектам в Киеве. В официальном сообщении подчеркивается, что информация о ракетных ударах по гражданским объектам, исходящая от представителей киевского режима, не соответствует реальной ситуации.