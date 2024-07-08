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Пока вы не уснули: срочный Совбез ООН и надвигающийся кризис в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский собирает срочный Совбез из-за атак России

© Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками России. Об этом он сообщил во время пребывания в Варшаве.

«Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за сегодняшней российской атаки», — передает «Страна» слова Зеленского.

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В России предупредили о надвигающемся «тихом кризисе»

Российскую экономику в скором времени может ждать «тихий кризис», заявили опрошенные изданием «Коммерсант» эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, если Центральный банк снова повысит ключевую ставку, то потребление граждан и капитальные инвестиции могут утратить стабильность во втором полугодии.

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В Германии предложили мирный план Украине

Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС), чтобы завершить конфликт. Об этом заявил сопредседатель правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в разговоре с телеканалом ARD.

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Путин снял с должностей двух помощников секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил от должностей помощников секретаря Совета безопасности РФ Наиля Мухитова и Евгения Аношина. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Байден направил письмо Конгрессу по поводу выборов

Президент США Джо Байден заявил в письме к Конгрессу об отсутствии планов сниматься с президентских выборов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как в нем говорится, действующий хозяин Белого дома, «несмотря на спекуляции в прессе, <...> решительно намерен оставаться в [предвыборной гонке], довести ее до конца и победить Дональда Трампа». Байден утверждает, что «не закрывает глаза» на опасения, звучащие после его дебатов с Трампом.

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В Минобороны РФ прокомментировали удары по авиационным базам ВСУ

Российские войска провели групповой удар по объектам военной промышленности и авиационным базам Украины минувшим утром, 8 июля. Как сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале, атака была совершена в ответ на попытки нанесения Киевом ущерба объектам российской энергетики и экономики.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

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Названы сроки полного отказа от бумажных денег

Наличную валюту в ближайшее время не заменит цифровая – такого сценария может не ждать в ближайшие 10-15 лет, считает экономист Евгений Гольдфайн.

Однако в перспективе это неизбежно бумажные деньги станут лишь сувениром в коллекциях нумизматов, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

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Тбилиси получил от Вашингтона ответ на просьбу об углублении отношений

США приняли «неправильное решение» об отмене намечавшихся на конец июля – начало августа в Грузии учений «Достойный партнер», заявил лидер грузинского парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это неправильное решение. Мы говорим о необходимости перезагрузки и нормализации отношений с США, о режиме свободной торговли, прямом авиасообщении и облегчении в получении виз, а получаем в ответ отмену военных учений», – сказал Мдинарадзе на пресс-конференции в понедельник.

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Трое мигрантов задержаны за изнасилование сотрудницы "Матч ТВ"

Трое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве. Один из них попытался скрыться, но был схвачен по дороге в аэропорт.

По данным следствия, в ночное время 6 июля 2024 года трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома, расположенного в городе Москве, применяя насилие, напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых совершили в отношении нее изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников, рассказали в СКР.

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Орбан раскрыл позицию Путина по перемирию на Украине

Президент России Владимир Путин отверг предложение о перемирии на Украине, так как это будет выгодно ВСУ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью Bild. По его словам, аналогичной позиции придерживается и украинский президент Владимир Зеленский. При этом глава правительства Венгрии объяснил, что позиция Путина связана с его уверенностью в победе России.

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