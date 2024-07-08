Политолог назвал дату, когда Байден объявит об отказе от участия в выборах

Американский президент Джо Байден может снять свою кандидатуру с выборов президента США в пятницу, 12 июля, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он пояснил, что заседание руководства Демократической партии в палате представителей состоялось, и большинство выступило за отставку Байдена.

Ключевое совещание будет во вторник: встреча руководства Демпартии со всеми конгрессменами. Если там тоже выскажутся большинство за отставку Байдена, то потом они все от имени всех конгрессменов попросят Байдена уйти с выборов, — отметил Марков.



Он добавил, что 12 июля может стать днем, когда Байден объявит об отказе от участия в гонке. Самым вероятным кандидатом для замещения является Камала Харрис, считает политолог.

Ранее сообщалось, что ряд членов Демократической партии в палате представителей обратились с призывом, чтобы президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах главы Белого дома. В частности, политики заявили об этом лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что ход предвыборной кампании в США, в частности дебаты Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, представляет собой печальное зрелище. Видя происходящее, каждый может сделать выводы о том, как «это все оркеструется» и к каким результатам приводит «американская демократия», заключил дипломат.