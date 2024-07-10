Иран пригрозил Израилю и США атомной бомбой

Иран не занимается разработкой ядерного оружия, но может поменять доктрину в случае угрозы существованию страны, заявил в интервью газете Financial Times советник верховного лидера и глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази.

Как понимать эти слова? Сигнал Тель-Авиву и Вашингтону, что ядерное оружие у Ирана все же может появиться? Ведь израильские и американские политики и СМИ не первый год бьют тревогу: атомная бомба у Ирана появится вот-вот. И что? Может, она уже появилась, просто это не афишируется?

— Это ни для кого не является секретом, что иранская ядерная программа — целенаправленный путь к созданию ядерной бомбы, — считает доцент Финансового университета Владимир Блинов.

— О том, что ее у Ирана еще нет, утверждать нельзя, а появление слов о смене цели работы с атомом как раз является признаком, что персы уже обзавелись или близки к этому.

Всем известны крылатые слова Голды Меир, что у Израиля нет ЯО, но, если понадобится, он его применит. Так и риторика Ирана указывает на готовность бряцать возможной угрозой, официально подтверждать наличие которой чревато международными ограничениями.

Безусловно, Иран в шаге длиной максимум в несколько лет от появления ЯО. Теперь время угрожать, чтобы обезопасить себя от прямого военного удара. Гибридная война в регионе не кончалась никогда и нынешнее противостояние с Израилем еще даже не достигло точки кульминации. Южный Ливан — новый фронт будущей войны, который будет либо в текущем вялом режиме изматывать противника, либо втянет его в непосредственное вторжение, от чего Иран всячески пытается Израиль предостеречь.

«СП»: Осенью в Америке к власти может вернуться Трамп, а он является большим другом Израиля, чем Байден, а значит, больше настроен на конфронтацию...

— Трамп наиболее последовательный союзник Израиля, но даже он в ужасе от того, до чего нынешняя война дошла. Есть большие сомнения, что поклонник еврейской государственности и дед воспитывающихся в иудаизме детей Иванки и Джареда Кушнера пойдет далеко в своих симпатиях еврейскому государству. Все-таки Трамп гораздо больший прагматик, чем поклонник сионизма.

«СП»: А итоги выборов в Иране как повлияют? Ускорят или замедлят ядерную программу?

— Сейчас многие обсуждают выборы президента Ирана. Но о реформисты, и консерваторы едины в понимании того, что у страны нет друзей на Западе, а договоренности с международным сообществом не стоят той бумаги, на которой написаны. Да, возможно, Пезешкиан не станет лезть на рожон, но отказываться от давшейся столь большими усилиями ядерной программы не будет. Это главный аргумент в обеспечении безопасности, и никто разменивать уже почти готовое оружие на обещания не станет. А если даже попытается, то любое решение президента в Иране может быть оспорено Рахбаром, чья позиция на этот счёт не вызывает сомнений.

— По данным ряда западных изданий, в последнее время усилилась тревожность со стороны руководства США и Израиля по поводу перспектив иранской ядерной программы, — напоминает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

— В середине июля 2024 года Вашингтон должен посетить израильский премьер, в том числе, выступив перед Конгрессом США. В таком выступлении наверняка будет затрагиваться вопрос иранской ядерной программы. Реплика высокопоставленного иранского лица в интервью FT может быть превентивным ответом на такое выступление — объясняться стремлением, с одной стороны, заранее сбить градус напряженности («мы не за создание ядерного оружия»), с другой, дать понять, что в случае усиления давления на Тегеран он может пойти на ответные меры («изменить доктрину»).

«СП»: Западные и израильские политики и СМИ уже много лет кричат о том, что Иран «вот-вот» создаст свою атомную бомбу. И что?

— В медиа пространстве неоднократно появлялись версии, что Иран находится гораздо ближе к созданию ЯО, чем кажется. По утверждению американского Института науки и международной безопасности, представленному в начале 2024 года, у Тегерана есть возможности «произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю». Стоит отметить, что такие темы могут подхватываться американскими СМИ и по чисто внутриполитическим мотивам — например, сторонниками республиканцев, чтобы получить дополнительный повод для критики в адрес администрации Байдена, как упустившей такую угрозу.

«СП»: Если на выборах в США побеждает Трамп, ждать ли новой эскалации и возможности появления ЯО у Тегерана?

— Взаимная риторика и со стороны США, и со стороны Ирана может стать более резкой, о ядерной программе Ирана и те, и другие будут вспоминать чаще и еще чаще в СМИ будут появляться заголовки про то, как Тегеран и Вашингтон остановились «в шаге от вооруженного конфликта».

При этом не будем забывать, что внешнеполитический стиль Трампа — довести ситуацию до максимальной «точки кипения», чтобы потом переходить к прагматичным переговорам (и не обязательно они будут публичными). То есть, возвращение к «ядерной сделке» в случае нового прихода Трампа на президентский пост, конечно, становится крайне маловероятным, но и перетекание этой холодной войны в прямое столкновение между США и Ираном при такой администрации на деле вряд ли произойдет.

«СП»: А Нетаньяху как поведет себя при победе Трампа?

— У Нетаньяху большой опыт сосуществования с демократическими администрациями США (в периоды президентства Клинтона, Обамы и Байдена), хотя по взглядам ему, как правоконсервативному политику, ближе, конечно, республиканцы.

Другое дело, что Трамп в последние годы весьма критически отзывался о Нетаньяху, например, заявив, что в 2020 году израильский премьер отказался от совместной с США операции по устранению иранского генерала Сулеймани. Сейчас у Трампа есть дополнительный внутриполитический мотив, чтобы критиковать Нетаньяху — политику израильского премьера (в том числе, например, в связи с судебной реформой) не одобряют многие представители еврейской общины США, за голоса которой в ходе президентской кампании борется вновь намеренный идти в Белый дом экс-президент.

На практике, если Трамп станет президентом США, а Нетаньяху останется премьером Израиля они, скорее всего, найдут общий язык.

«СП»: Как нам относиться к возможности появления ЯО у Ирана? Продолжать выступать против расширения ядерного клуба или признать право Тегерана на самооборону?

— Иран, не обладающий ядерным оружием, в целом, более уязвим для внешнего давления, а это дополнительный фактор его заинтересованности в поддержке со стороны партнеров, в том числе, России.

С другой стороны, если бы Иран заявил о создании собственного ядерного оружия, как минимум, в первое время это привело бы к еще большему усилению внешнего давления на него. А это еще больше поставило бы под удар проекты с его участием, к которым Москва проявляла заинтересованность — например, тот же коридор «Север-Юг».