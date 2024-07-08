Тбилиси получил от Вашингтона ответ на просьбу об углублении отношений

США приняли «неправильное решение» об отмене намечавшихся на конец июля – начало августа в Грузии учений «Достойный партнер», заявил лидер грузинского парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это неправильное решение. Мы говорим о необходимости перезагрузки и нормализации отношений с США, о режиме свободной торговли, прямом авиасообщении и облегчении в получении виз, а получаем в ответ отмену военных учений», – сказал Мдинарадзе на пресс-конференции в понедельник.



«Все это как минимум непонятно, надеемся, что в ближайшем будущем такие решения будут пересмотрены», – отметил он.



Мдинарадзе назвал «легитимными» предположения о том, что таким образом США хотят повлиять на итоги парламентских выборов в Грузии 26 октября, однако отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» не желает углубляться в подобные версии.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о переносе на неопределенный срок военных учений с Грузией «Достойный партнер – 2024».