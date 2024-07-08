Жители Техаса эвакуируются из-за надвигающегося урагана "Берилл"

Власти американского штата Техаса призвали жителей эвакуироваться в связи с ураганом "Берилл", который вновь обрушился на сушу в понедельник. Люди заколачивают двери и окна домов, укрепляют крыши перед тем, как покинуть свои жилища, сообщает телеканал CNN.

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Техасцев просят следовать указаниям местных властей, разработать план действий в чрезвычайных ситуациях, изучить маршруты эвакуации и собрать комплект необходимых вещей и документов.

Власти тем временем укрепили тысячами мешков с песком побережье американского города Корпус-Кристи, который одним из первых принял удар "Берилла".

Ураган уже оставил без света более 320 тысяч американцев. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), его скорость превышает 120 км/ч, при этом по мере продвижения урагана вглубь страны сильные ливни сохранятся. Ожидается, что в некоторых районах высота выпавших осадков может достичь более 30 см.

Синоптики спрогнозировали, что "Берилл" затронет по меньшей мере 7 американских штатов и продлится до среды. В Национальном центре по наблюдению за ураганами выразили надежду, что после этого он потеряет свою силу.

В целом жертвами "Берилла" стали уже по меньшей мере девять человек. По словам экспертов, он набирает мощь из-за рекордно теплых вод в Атлантике. Еще на прошлой неделе ураган достиг третьей категории, что является редким случаем для первого урагана в сезоне.