В Литве назвали сложной задачей для Украины вступление в НАТО

Украине будет сложно получить приглашение на вступление в НАТО, так как по этому вопросу нет консенсуса. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает агентство BNS. Lenta.ru

«Мы реалисты и понимаем, что получить Украине приглашение присоединиться к НАТО будет сложно», - сказал он. По словам министра, надежды на приглашение Киева он все же не хоронит. «Но надо быть реалистами: консенсуса по этому вопросу нет», - заявил Касчюнас. ТАСС

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует принять такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим. RT на русском