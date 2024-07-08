Байдену понадобилась инструкция дороги к трибуне

Команда Джо Байдена перед каждым мероприятием готовит для президента США подробную инструкцию с крупным шрифтом и фотографиями, показывающими, как именно он должен идти к трибуне для выступлений. Об этом пишет портал Axios.

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Издание опубликовало документ по подготовке мероприятия, в котором минимум две страницы являются распечатанными фото сцены.

«Сотрудники президента Байдена для его мероприятий готовят краткий документ с крупным шрифтом и фотографиями, которые включают его точный путь к трибуне», - отмечается в статье.



При этом один из источников издания рассказал, что команда президента отнеслась к организации «простой акции по сбору средств в частной резиденции» так, как будто «это был саммит НАТО».

«Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, нужны подробные устные и визуальные инструкции о том, как входить и выходить из комнаты», - заметил он.



Однако другие источники портала подчеркнули, что «видные деятели» в администрации президента США используют аналогичные методы для планирования передвижений, а «высокий уровень детализации имеет решающее значение для предварительной работы президента — независимо от того, кто является президентом».

29 июня в США состоялись теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. В Белом доме объяснили провал Байдена, претендующего на переизбрание главой государства, усталостью и простудой. По данным СМИ, некоторые члены Демократической партии начали всерьез обсуждать замену Байдена другим кандидатом.

Байден является самым пожилым президентов в истории США. И он уже не раз попадал в неловкие ситуации. В частности, он спутал имена лидеров стран Евросоюза, рассказывая, что общался с уже умершими к тому моменту экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, и регулярно читал технические детали, например, «конец цитаты» с телесуфлера. Также широкое обсуждение вызвало видео, на котором президент США трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.