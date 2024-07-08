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В Литве назвали сложной задачей для Украины вступление в НАТО

Украине будет сложно получить приглашение на вступление в НАТО, так как по этому вопросу нет консенсуса. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает агентство BNS.

В Литве назвали сложной задачей для Украины вступление в НАТО
© globallookpress.com

Он также заявил, что, несмотря на отсутствие консенсуса внутри организации, он не бросает надежд на приглашение Киева.

По его словам, даже если Украину не пригласят в НАТО, альянс должен будет воспользоваться более «сильной лексикой» и прописать в документах предстоящего саммита слова о неизбежности членства страны в организации.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нем будет обсуждаться создание новой структуры помощи Украине.

Ранее чиновник НАТО заявил, что Украине не дадут вступить в блок и стране придется взять ту помощь, которую дадут. По его словам, Киев может рассчитывать только на договоренности о создании новых систем противовоздушной обороны.

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