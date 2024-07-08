СМИ: Зеленский будет вынужден довольствоваться тем, что ему предложат

Владимир Зеленский не получит на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне приглашение на вступление Украины в альянс, вместо этого ему придется взять то, что ему предложат. Об этом со ссылкой на агентство AFP пишет РИА Новости.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «в положенное время» Украина станет членом блока. Вместе с тем он подчеркнул, что перед этим следует «полностью завершить конфликт», а «не поставить на паузу». В свою очередь директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что в ближайшее время Киев не получит приглашения в Североатлантический альянс, но для Украины будет «выстроен мост» к этой цели.

Источники издания отметили, что на предстоящем юбилейном саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, лидеры альянса «вновь подтвердят», что Киев однажды станет членом организации.

«Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения для его страны присоединиться к их альянсу в ближайшее время», - отмечает агентство.



При этом в 2023 году отказ стран НАТО назвать Зеленскому четкие сроки вступления Украины в альянс привел к «дипломатической буре» на саммите в Литве. Но сейчас западные чиновники надеются избежать новой стычки и «Зеленскому придется принять то, что ему предложат», отметили источники издания.

По словам одного из дипломатов, ощущение, что он одержал победу, должно создать у Зеленского принятие Западом обязательств по созданию новых систем противовоздушной обороны.

«Чего бы вы хотели больше? Красивые слова в декларации, которые мало что значат, или военную поддержку?» - задался вопросом источник издания.



О том, что Украине не получит приглашение в НАТО, рассказал ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он также подчеркнул, что Зеленскому «важно не спорить по этому поводу».