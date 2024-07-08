СМИ: Зеленский будет вынужден довольствоваться тем, что ему предложат

СМИ: Зеленский будет довольствоваться тем, что ему предложат на саммите НАТО
Владимир Зеленский не получит на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне приглашение на вступление Украины в альянс, вместо этого ему придется взять то, что ему предложат. Об этом со ссылкой на агентство AFP пишет РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «в положенное время» Украина станет членом блока. Вместе с тем он подчеркнул, что перед этим следует «полностью завершить конфликт», а «не поставить на паузу». В свою очередь директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что в ближайшее время Киев не получит приглашения в Североатлантический альянс, но для Украины будет «выстроен мост» к этой цели.
Источники издания отметили, что на предстоящем юбилейном саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, лидеры альянса «вновь подтвердят», что Киев однажды станет членом организации.
«Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения для его страны присоединиться к их альянсу в ближайшее время», - отмечает агентство.
При этом в 2023 году отказ стран НАТО назвать Зеленскому четкие сроки вступления Украины в альянс привел к «дипломатической буре» на саммите в Литве. Но сейчас западные чиновники надеются избежать новой стычки и «Зеленскому придется принять то, что ему предложат», отметили источники издания.
По словам одного из дипломатов, ощущение, что он одержал победу, должно создать у Зеленского принятие Западом обязательств по созданию новых систем противовоздушной обороны.
«Чего бы вы хотели больше? Красивые слова в декларации, которые мало что значат, или военную поддержку?» - задался вопросом источник издания.
О том, что Украине не получит приглашение в НАТО, рассказал ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он также подчеркнул, что Зеленскому «важно не спорить по этому поводу».