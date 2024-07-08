Белый дом признал нанесение ударов по Крыму ракетами ATACMS

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в понедельник признал нанесение ударов по Крыму тактическими ракетами американского производства ATACMS, назвав их "успешными". Прямое включение его выступления вел телеканал CNBC.

"Украина успешно применила в Крыму поставленные США дальнобойные ударные ракеты ATACMS, уничтожая российские комплексы ПВО, командные пункты, аэродромы", - заявил Кирби.



Он также анонсировал, что в ходе саммита НАТО в Вашингтоне будут "предприняты новые значительные шаги" по укреплению взаимодействия c Киевом в военной сфере.

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Кирби не стал отвечать на вопрос журналиста о том, какие именно заявления будут сделаны во вторник, но намекнул, что в ходе саммита будут приняты решения по поводу украинской ПВО, "возможностей сдерживания", в первую очередь, со стороны НАТО, а также реорганизации оборонно-промышленного комплекса.

Именно из-за ударов ВСУ ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по пляжу в Севастополе 23 июня были ранены 153 человека, четыре убиты, в том числе дети.

Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник 8 июля, три ракетных установки, участвовавшие в этой атаке, были уничтожены в Херсонской области вместе с десятком западных специалистов.