Макрон не принял отставку премьера Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя, попросив его остаться на этом посту. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщил телеканал BFM TV.

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«Эммануэль Макрон просит Габриэля Атталя остаться премьер-министром «на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны»», - отмечает издание.



При этом ранее Габриэль Атталь заявил о том, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется, пишет ТАСС.

«Политическая ситуация в нашей стране беспрецедентна на фоне того, что республика должна принять большое количество людей через несколько недель. Я буду исполнять обязанности так долго, как это будет необходимо», - отметил Атталь, имея в виду предстоящие Олимпийские игры в Париже.



Напомним, что Атталь возглавил правительство Франции в январе 2024 года. Ему всего 34 года и он является самым молодым главой кабинета министров в истории страны. Он должен был уйти в отставку после проигрыша партии президента Эммануэля Макрона на внеочередных выборах в парламент Франции.

По предварительным данным, после второго тура у левого «Нового народного фронта» от 175 до 205 мест в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» - от 150 до 175 мандатов, у правых во главе с «Национальным объединением» Ле Пен – 115-150 мест.