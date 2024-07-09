Премьер Индии приземлился в столице Австрии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в социальной сети X о прибытии в австрийскую столицу Вену.

© narendramodi/X (Бывший Twitter)

«Приземлился в Вене», — написал он.



Политик назвал этот визит особенным, так как Индию и Австрию связывают общие ценности и «стремление к улучшению планеты».

Моди добавил, что с нетерпением ждет переговоров с канцлером Карлом Нехаммером и общения с индийской общиной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он, в частности, договорился, что граждане Индии будут уволены со службы в ВС РФ, сообщает NDTV. По данным телекомпании, эту тему Моди обсуждал с Путиным во время ужина. Моди в Москве также заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной. В Киеве тем временем назвали визит Моди «сокрушительным ударом по мирным усилиям».