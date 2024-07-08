Орбан выразил уверенность в непобедимости России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поражение России на Украине трудно представить, учитывая соотношение сил, вооружения и технологии. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

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Комментируя свои переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Орбан отметил, что у российского лидера есть «ясное представление» о том, что произойдет и как Россия победит.

«Путин не может проиграть, если посмотреть на (число – прим. ред.) военных, вооружения и технологии. Победить Россию - это идея, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению», - сказал Орбан.



Венгерский премьер подчеркнул, что он поговорил как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным, а потому может ожидать, что «ближайшие два-три месяца будут намного более жесткими», чем предполагается. По мнению Орбана, сейчас «правильный момент», чтобы «от политики войны перейти к мирной политике».

Политик также добавил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с пятью ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. На прошлой неделе Орбан посетил с визитом РФ и Украину, 8 июля прибыл в Китай, а после собирается посетить Вашингтон.