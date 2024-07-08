Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции и ответил на вопрос касательно перспектив в отношениях между Москвой и Парижем.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов, заявил, что для Москвы было бы лучше, если бы во Франции победили те политические силы, которые являются сторонниками усилий по реставрации российско-французских отношений.

В целом коалиция Макрона «Вместе!» удержалась на плаву, но при этом она потеряла порядка 100 человек в своем депутатском представительстве, поэтому ее возможности доминировать в нижней палате парламента существенно сократились. Вместе с тем изначальная идея Макрона заключалась как раз в том, чтобы укрепить центр за счет части правых и части левых, но все получилось наоборот – значительную часть мест у него отняли как крайне левые, так и крайне правые, так что в этом плане Макрон однозначно проиграл, его позиции ослабли. Макрону будет затруднительно сформировать какую-то дееспособную коалицию, так что, дорабатывая последние три года на посту президента, он будет выступать в качестве «хромой утки». Да, согласно французской конституции, через год Макрон может по новой распустить парламент, но это вряд ли что-то изменит – за этот год угроза со стороны крайне правых только возрастет. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Отвечая на вопрос о влиянии результатов прошедших выборов на внешнюю политику Франции, эксперт выразил мнение, что оно будет минимальным.

«Что в военной, что во внешней или внутренней политике Франции большинство полномочий закреплено за президентом страны, так что значительных изменений здесь ждать не стоит. При этом, в отличие от президента, большинство французских парламентариев не желают отправлять войска на Украину и занимают более взвешенную позицию по украинскому кризису. На мой взгляд, это должно несколько усмирить воинственный тон господина Макрона, но тем не менее это не изменит общий курс страны на поддержку Украины… Во Франции ни одна из партий, включая «Национальное объединение», не выступает с пророссийских позиций. Исходя из этого, и нужно оценивать ситуацию. Да, раньше Марин Ле Пен отличалась тем, что называла Крым российской территорией и выступала против неразумных антироссийских санкций, которые наносят вред самой Франции, однако сейчас все это ушло на второй план. Если ты сейчас во Франции хоть в какой-то мере будешь оправдывать действия России, то на тебя сразу же наклеят ярлык «агент Путина», «предатель», поэтому в настоящее время все французские политики избегают каких-либо намеков на симпатии к нашей стране и проводимой ею политике», - отметил эксперт.



Ожидать налаживания отношений между Москвой и Парижем без разрешения украинского кризиса не стоит, добавил аналитик.

"В Москве разочарование". Туск — о результатах выборов во Франции

«Макрон все еще стремится быть лидером Европы, и европейская политика – это главное для него. Он сам испортил отношения с РФ, и восстановить их сейчас не представляется возможным», - заключил Федоров.



Ранее во Франции объяснили успех «левых» и поражение партии президента.