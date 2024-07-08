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Boeing признала вину по делу о 737 MAX

Корпорация Boeing согласилась признать себя виновной в преступном сговоре с целью мошенничества и выплатить штраф в 243,6 миллиона долларов по делу о катастрофах двух самолетов 737 MAX. Как сообщает Reuters, в рамках сделки Boeing согласилась потратить не менее 455 миллионов долларов за три года на усиление программ безопасности. Компания признаётся, что сознательно вводила в заблуждение власти по поводу проблем самолетов 737 MAX.

Соглашение о признании вины, требующее одобрения судьи, сделает авиапроизводителя «осужденным преступником» в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, подчеркивает Reuters. Жертвами двух крушений стали 346 человек. Соглашение вызвало резкую критику со стороны семей жертв. Истцы хотят, чтобы представители Boeing предстали перед судом и понесли более суровое финансовое наказание. Признание вины усугубило кризис, с которым Boeing столкнулась после того, как в январе у самолета 737 в небе над Портлендом вылетела дверная заглушка, добавляет агентство. Также признание поставило под угрозу способность компании заключать государственные контракты с Пентагоном и NASA.

Bloomberg: выборы привели Францию в политический тупик

Франция вступает в длительный период политического тупика после неожиданного поражения крайне правых сил Марин Ле Пен на парламентских выборах, сообщает Bloomberg. Левый альянс станет крупнейшей парламентской группой со 178-ю из 577 мест в Национальном собрании. Однако это все еще намного меньше 289 мест, необходимых для абсолютного большинства.

Партия президента Эммануэля Макрона оказалась на втором месте, а «Национальное объединение» Марин Ле Пен опустилось на третье место. В результате Франция смогла избежать победы крайне правых, но теперь Макрону «некем управлять». По версии Bloomberg, президенту Франции предстоят либо сложные переговоры по созданию коалиции, либо выбор в пользу технократической администрации - чиновников, которые не связаны ни с одной из партий. Левоцентристская администрация вряд ли возможна, поскольку у левых сил нет общих позиций с центристами Макрона.

WSJ: НАТО осудит Китай за поддержку России

В повестке саммита НАТО, который пройдет 9 июля в Вашингтоне, будут доминировать вопросы Украины, России и европейских военных расходов. Но над повесткой саммита нависла тень далекой страны, о которой в НАТО даже не упоминали всего пять лет назад, - речь идет о Китае, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас Пекин занимает все более важное место в планах членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным WSJ, на очередном саммите члены альянса объявят, что поддержка России Китаем делает Пекин угрозой для альянса. Обеспокоенность тем, что «сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией», побуждает все больше союзников США искать способы сдерживания Китая, подчеркивает газета.

NYT: Байден лишается поддержки ключевых демократов

Поддержка президента США Джо Байдена ключевыми демократами Капитолийского холма начала рушиться 7 июля, когда полдюжины высокопоставленных членов Палаты представителей в частном порядке заявили, что он должен выйти из президентской гонки. Как пишет The New York Times, такие заявления были сделаны на фоне растущей обеспокоенности по поводу возраста 81-летнего Байдена и его способности выиграть выборы в ноябре.

По словам пяти источников NYT, демократы из влиятельных комитетов Палаты представителей провели виртуальную встречу. Конгрессмены обсуждали, как они могут использовать свое коллективное влияние, чтобы убедить Байдена выйти из гонки. По данным газеты, демократы хотят дать Байдену возможность сделать это на его собственных условиях, прежде чем выступать с какими-либо публичными призывами. Они считают, что Байден уже не сможет доказать избирателям, что он не слишком стар для победы над Дональдом Трампом.

«Международная налоговая система сломана»

Издание Foreign Affairs рассказало о «битве, бушующей в тихих коридорах ООН». В декабре 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о начале переговоров о новой, более справедливой глобальной налоговой архитектуре. Предлагаемая Рамочная конвенция ООН о международном налоговом сотрудничестве реформирует нынешнюю систему, пронизанную лазейками, которые позволяют корпорациям и миллиардерам уклоняться от уплаты налогов.

Нынешние масштабы уклонения от уплаты налогов ошеломляют, отмечает Foreign Affairs. Существующая система позволяет компаниям и миллиардерам «прятать» свою прибыль в налоговых убежищах. Ежегодно 35 процентов транснациональных иностранных прибылей - прибылей, которые корпорации получили за пределами своих стран - приходятся на Швейцарию, Сингапур, Бермуды и Каймановы острова. В результате налоговые органы мира теряют от 240 до 600 миллиардов долларов в год. Издание отмечает, что усилия ООН по налоговому сотрудничеству пытаются сорвать Япония, Южная Корея, Британия и США - страны с высоким уровнем доходов.