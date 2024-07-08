В США допустили распад НАТО из-за России и Китая

НАТО может прекратить свое существование на фоне геополитических перемен мира, где усиливают свое влияние новые центры – Россия, Китай и Индия. Об этом пишет американская газета Hill.

«Адаптация альянса к новой многополярной реальности… скорее всего, окажется невозможной и, безусловно, не стоит тех затрат времени, денег и энергии, которые для этого потребуются», - говорится в сообщении издания.



В материале отмечается, что в сложившихся международно-политических условиях однополярный порядок подошел к концу, и мир вступил в новую эпоху.

По оценке Hill, нынешние альянсы «могут сохранить маргинальную роль в этом новом мировом порядке, их значимость, скорее всего, уменьшится». В этой связи авторы публикации задаются вопросом, стоит ли вообще «спасать» НАТО?

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявляла, что НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу, поскольку блок провоцирует конфронтацию.

Ранее Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны.