В МИД Китая сделали резкое заявление в адрес НАТО

НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу, поскольку блок провоцирует конфронтацию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Газета.Ru

Как он уточнил, НАТО стремится «прорвать зоны обороны» в других регионах, «разжигая конфронтацию». Тем самым, как отметил Линь Цзянь, альянс «обнажает глубоко укоренившееся мышление времен холодной войны и идеологические предубеждения». «Это реальный источник риска, угрожающий глобальному миру и стабильности, - подытожил китайский дипломат. - НАТО должна придерживаться своей позиции региональной оборонной организации, прекратить нагнетать напряженность в АТР и пропагандировать мышление холодной войны, а также блоковую конфронтацию. Не надо сеять хаос в Европе и пытаться сделать то же самое в АТР». ТАСС

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин хотят поражения США и НАТО в украинском конфликте. Lenta.ru