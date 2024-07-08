Политолог раскрыл, за кем стоит следить в новом парламенте Британии

Приход лейбористов во власть по итогам парламентских выборов в Великобритании вряд ли сильно изменит политический расклад в отношении России и Украины, однако важно следить за тем, каких чиновников назначат. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-международник Алексей Мартынов. Интерес, по его словам, представляет «теневая элита», в частности, глава MI6 Ричард Мур.

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«Если его таки отправят в отставку, то, возможно, произойдут какие-то изменения на украинском направлении с точки зрения изменения позиции Великобритании. Но я в этом сильно сомневаюсь. Смена Мура больше всего будет говорить об изменениях во внешних активностях, чем какие-либо другие новости и кадровые назначения», — сказал Мартынов.



По его информации, Мур лично вербовал президента Украины Владимира Зеленского в своем кабинете под телекамеры.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

В этот же день британский король Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в Букингемском дворце.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее в Британии поддержали заявление Орбана о мире после встречи с Путиным.