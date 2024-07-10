Орбан с просьбой обратился к Эрдогану по Украине

Орбан попросил Эрдогана поддержать его инициативу по Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объединить усилия по урегулированию украинского конфликта.
Об этом пишет РИА Новости.
В видеообращении по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне Орбан заявил, что попросил турецкого лидера, чтобы он поддержал Будапешт в миссии мира.
По словам премьера, позиции воюющих сторон всё ещё далеки друг от друга, но если «друзья мира» объединятся, получится сделать следующий шаг в направлении мира
Орбан назвал Эрдогана единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении зерновой сделки.