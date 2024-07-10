Орбан с просьбой обратился к Эрдогану по Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объединить усилия по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

В видеообращении по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне Орбан заявил, что попросил турецкого лидера, чтобы он поддержал Будапешт в миссии мира.

По словам премьера, позиции воюющих сторон всё ещё далеки друг от друга, но если «друзья мира» объединятся, получится сделать следующий шаг в направлении мира

Орбан назвал Эрдогана единственным государственным лидером, кто имеет успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении зерновой сделки.