Орбан раскрыл позицию Путина по перемирию на Украине

Президент России Владимир Путин отверг предложение о перемирии на Украине, так как это будет выгодно ВСУ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью Bild. По его словам, аналогичной позиции придерживается и украинский президент Владимир Зеленский. При этом глава правительства Венгрии объяснил, что позиция Путина связана с его уверенностью в победе России.

У него все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить, — подчеркнул Орбан.



Ранее Виктор Орбан заявил, что Китай является ключевой силой, которая способна создать условия для установления мира на Украине. Политик отметил, что именно поэтому он приехал в Пекин на переговоры. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин считает, что международное сообщество должно создать условия для прекращения огня на Украине. Он призвал крупные державы проявить «положительную энергию» в этом вопросе.