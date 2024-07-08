Успех «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции связан в том числе и с недовольством французов попытками втянуть страну в конфликт, который не имеет к ней отношения. Об этом заявил ТАСС бывший депутат Франции в Европарламенте, писатель Эрве Жювен.

Внеочередные выборы в парламент Франции были назначены после того, как партия президента Эммануэля Макрона проиграла на июньских выборах в Европарламент. Однако она потерпела поражение и в первом, и во втором туре. Убедительную победу в первом туре одержала правая партия Мари Ле Пен «Национальное объединение» и союзные с ней силы, набрав 33,15% голосов.

По итогам второго тура у левого «Нового народного фронта» 182 места в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» - 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Ле Пен - 143 места.

Жюрве обратил внимание на то, что ранее у «Национального объединения» было всего 89 мандатов и «нельзя не видеть продвижения позиций партии, которого она добилась за последнее время».

«Прежде всего это связано с реакцией на снижение зарплат, которое подрывает позиции среднего класса. Второе - это проблемы, связанные с ростом иммиграции. Третье - это подчинение Франции интересам и проектам, которые ей чужды», - пояснил эксперт.



По его мнению, французы недовольны тем, что Париж «дает втянуть себя в конфликт, к которому Франция не имеет отношения».

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«Многие считают, что украинский конфликт - это англо-американская война, которая ведет к разорению европейских стран и обогащению военной индустрии США», - пояснил Жювен.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, которые в целом отражают тенденции в Европе.