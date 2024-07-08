Венгрия призналась в отсутствии мирного плана по Украине

У Венгрии нет плана мирного урегулирования ситуации на Украине, стороны конфликта должны сами его выработать, но для начала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге. Газета.Ru

«Мы также уверены, что прекращение огня необходимо для диалога, потому что нереалистично вести эффективный диалог и переговоры о мире в то время, когда противоборствующие стороны продолжают уничтожать друг друга на поле боя», - подчеркнул представитель венгерского правительства. ТАСС

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что направляется в Вашингтон. News.ru