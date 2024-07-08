Байден перепутал штат, от которого избирался в сенат

Президент США Джо Байден ошибся в названии штата, от которого когда-то избирался в сенат. Вместо штата Делавэр он упомянул город Филадельфия, который расположен в штате Пенсильвания.

"Даже когда я баллотировался в сенат, каждый раз, когда я баллотировался - честно говоря, это не шутка - Филадельфия, в частности, помогала мне перейти черту", - цитирует Байдена Fox News.



Эти слова, вызвавшие аплодисменты в зале, президент произнес во время своего выступления в городе Гаррисберг - столице штата Пенсильвания.

Байден, похоже, не осознал своей ошибки и продолжил говорить, отмечает телеканал.

"Нет, я серьезно. Организационно и в плане сбора средств", - добавил политик.



Байден родился в Скрантоне, Пенсильвания, но переехал в Делавэр со своей семьей, когда ему было 10 лет.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Очередной конфуз, очевидно, даст дополнительную пищу для критиков Байдена, призывающий его выйти из президентской гонки. Эти настроения усилились после провального выступления действующего главы государства на дебатах с его конкурентом на выборах Дональдом Трампом. Байден игнорирует призывы снять свою кандидатуру, заявляя, что только "господь всемогущий" может заставить его отказаться от претензий на пост президента.