Министр Республики Сербской рассказал о планах сотрудничества с регионами России

Республика Сербская заинтересована в сотрудничестве с регионами России. Об этом на выставке "Иннопром" рассказал Петар Джокич, министр энергетики и горного дела административно-территориального образования в составе Боснии и Герцеговины.

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Например, сотрудничая со Свердловской областью, представители Республики Сербской рассчитывают на поставки трансформаторов и различных типов кабелей.

"Это то, в чем нуждается наш регион в данный момент. Мы строим новые энергетические объекты, используем энергию солнца, ветра и воды, и заинтересованы в поставках оборудования, - отметил министр. - Мы хотим воспользоваться вашим опытом, вашими технологиями".



Петар Джокич отметил, что Босния и Герцеговина на государственном уровне не ввела санкции против российских компаний.