Харрис продолжила поддерживать Байдена на фоне слухов о его замене

Вице-премьер США Камала Харрис продолжает поддерживать американского президента Джо Байдена на фоне слухов о том, что она может стать его заменой на предстоящих выборах. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Байдена Седрик Ричмонд в эфире канала MSNBC. Lenta.ru

«Я бы сказал, что она поддерживает президента Байдена не только публично. Она также говорит об этом в частном порядке», — сообщил Ричмонд. Он отметил, что Харрис «усиливает свою роль, становится значимым партнером» в избирательной кампании. ТАСС

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США рассматривает Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру в текущей президентской гонке. Деловая газета «Взгляд»