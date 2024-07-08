Названа причина участия Южной Кореи в предстоящем саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР. Об этом со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе сообщает агентство Yonhap. Lenta.ru

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4», — заявил ранее первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе. News.ru

До этого Юн Сок Ель заявил агентству Reuters, что России предстоит выбрать, с какой из двух Корей она будет развивать отношения. Президент отметил, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Газета.Ru