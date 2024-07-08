Туск и Зеленский обсудят вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский, который прибудет в Варшаву до начала саммита НАТО в Вашингтоне, обсудят вступление Украины в Североатлантический альянс. Парламентская газета

«Премьер-министр Дональд Туск поговорит с президентом Зеленским о членстве Украины в НАТО. Этот вопрос, скорее всего, пока не будет решен, но мы не отклоняемся от пути, связанного со вступлением Украины в альянс», — сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Газета.Ru

Саммит НАТО в Вашингтоне будет проходить с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность». Lenta.ru