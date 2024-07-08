Франция столкнулась с политическим тупиком после того, как левые сорвали победу крайне правых, пишет агентство Bloomberg, комментируя итоги выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента страны.

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону могут грозить сложные коалиционные переговоры, или сейчас он может выбрать технократическую администрацию, отмечает издание. Одним из вариантов является левоцентристская администрация, но поскольку у них нет общих позиций с центристами Макрона, управлять страной будет сложно, пояснили аналитики. При этом остается неясным, как Франция, "не имеющая традиции коалиций, сможет сформировать правительство, способное принимать законы".

Как отмечается в публикации, общая реакция рынка пока довольно сдержанная, поскольку политический тупик может, по крайней мере, ограничить способность левых реализовывать планы крупных расходов. При этом ключевыми вопросами для рынков являются: кто будет премьер-министром, насколько хорошо министры смогут работать с крайне левыми для принятия законов и, что самое важное, что это будет означать для фискальной честности Франции.

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По итогам второго тура выборов левая коалиция "Новый народный фронт" получила 182 депутатских мандата в Национальном собрании, коалиция "Вместе" президента Макрона получит 168 мест в нижней палате парламента, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 143 депутатских мандата.

Между тем

По оценке агентства, многое будет зависеть от того, кого Макрон может выбрать для руководства правительством. Одно из имен, о котором говорят, - Рафаэль Глюксман, который был соучредителем левоцентристской партии Place Publique ("Общественное место") в 2018 году. Партия объединилась с социалистами на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце, когда Глюксман провел успешную кампанию, а затем он присоединился к "Новому народному фронту" для внеочередных выборов.