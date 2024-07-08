Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине

Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По его словам, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, помимо России и Украины, зависит от решения США, Евросоюза и Китая, поэтому после встреч с Москвой и Киевом он приехал в Пекин, передает ТАСС.

Орбан рассказал, в какую страну направится после Китая

Ранее Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине.