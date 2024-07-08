«Уроки счастья» от Елены Зеленской привели украинцев в ярость

Запуск «уроков счастья» для школьников в рамках проекта, который курирует жена Владимира Зеленского Елена, вызвал резкое недовольство украинцев в соцсетях. Их комментарии собрала газета «Аргументы и факты».

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Елена Зеленская, анонсируя новые уроки для украинских школьников, отметила, что они являются адаптацией американской программы по эмоциональному обучению и будут проводиться в рамках всеукраинской программы ментального здоровья.

Комментируя инициативу, пользователи соцсетей обрушились на Зеленскую с критикой, напомнив ей о том, что счастье для детей возможно в мирное время, а не в укрытии во время воздушных тревог.

«Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей?», «Счастье — это когда мир, светит солнце и раны зарубцевались!», «Очень уместно слушать «умные» идеи «недоледи» во время долгих воздушных тревог и отключений электроэнергии», - констатировали они.



Напомним, что ранее возмущение у местных жителей вызвало посещение Еленой Зеленской Гришковцов рядом с Бердичевым, куда она приехала на открытие построенного на эстонские средства детского дома семейного типа. Они посоветовали «первой леди» посетить лучше школу-интернат и посмотреть, что именно едят там дети.

Официально срок полномочий мужа Елены Зеленской Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».