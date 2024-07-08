Си Цзиньпин оценил усилия Орбана по урегулированию на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал главу Китая Си Цзиньпина о результатах своих визитов в Россию и на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.

Москву Орбан посетил 5 июля. Президент РФ Владимир Путин и Орбан провели переговоры, главной темой которых стал украинский кризис и его урегулирование. За несколько дней до этого Орбан посетил Украину и предложил Владимиру Зеленскому прекращение огня на основе нынешней линии соприкосновения с российскими силами.

Оба визита Орбан совершил на фоне старта председательства Венгрии в Совете ЕС. В понедельник, 8 июля, премьер Венгрии прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином.

Как отмечает РИА Новости, во время встречи Си высоко оценил усилия Орбана по продвижению урегулирования. Глава Китая подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и поиск политического решения соответствуют интересам всех сторон конфликта.

Орбан заявил Си, что венгры живут «в тени» украинского кризиса уже два с половиной года. Он выразил надежду, что Китай будет выступать за мир.

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Орбан напомнил, что глава Китая посетил Венгрию два месяца назад, назвав те переговоры с Си «исторически важной встречей». Как подчеркнул Орбан, были достигнуты важные договоренности, «но, что еще важнее, установилась дружба между двумя народами на несколько поколений вперед».