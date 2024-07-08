Европейских политиков обрадовали неожиданные результаты парламентских выборов во Франции, где левый альянс «Новый народный фронт» занял первое место, опередив центристов президента Эммануэля Макрона и крайне правую партию «Национальное объединение», сообщает Reuters. Польский премьер Дональд Туск заявил, что проигрыш Ле Пен разочаровал Москву.

На июньских выборах в Европарламент ультраправая партия Марин Ле Пен набрала вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона. После этого президент Франции распустил Национальное собрание. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоялся 30 июня, второй - 7 июля. Победу в первом туре одержала партия Ле Пен, альянс левых был на втором месте, а партии Макрона досталось лишь третье. Во втором туре партия Ле Пен показала третий результат, уступив и левым, и Макрону.

«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым в Варшаве», - так эти результаты прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.



В Германии обратили внимание, что ни одна сила не получила большинства во французском парламенте. Макрону достанется чрезвычайно фрагментированный парламент, что ослабит роль Франции в ЕС и затруднит продвижение какой-либо внутренней повестки и внешней политики. Парламент разделится на три большие группы - левые, центристы и крайне правые - с совершенно разными платформами и без традиций совместной работы.

Макрон поздравил бывшего президента Франции с избранием в парламент

«Худшего удалось избежать... Президент политически ослаблен, даже если он сохраняет центральную роль на фоне неясной ситуации с большинством. Формирование правительства будет сложным», - заявил Нильс Шмид, член парламента Германии и представитель партии СДПГ по внешней политике.



Немецкий политолог Корнелия Волль отметила, что у партии Макрона нет поддержки для продвижения амбициозных законодательных инициатив. Эта нестабильная ситуация станет новой нормой как минимум до лета 2025 года, поскольку Конституция Франции запрещает президенту снова распускать парламент до истечения года.

Лондонский экономист Хольгер Шмидинг назвал наиболее вероятным результатом соглашение между частью левых и Макроном. Это будет означать, что левые смогут оказать некоторое влияние на политику, а Макрону придется отказаться от некоторых реформ.