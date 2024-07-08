Президент Южной Кореи выдвинул России ультиматум

Россия должна выбрать, исходя из своих интересов, с какой из двух Корей она будет развивать отношения.

Такое мнение выразил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в комментарии агентству Reuters.

"Северная Корея - очевидная угроза для международного сообщества. Я надеюсь, что Россия разумно примет решение, какая из сторон - Юг или Север - более важна и необходима для ее собственных интересов", - приводит его слова Reuters.



По версии Юн Сок Ёля, "военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей несет явную угрозу и является серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе".

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"Будущее отношений между Республикой Корея и Россией целиком зависит от действий России", - добавил президент, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне.



Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.