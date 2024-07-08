Премьер Индии прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне официального визита в Россию заявил, что ждет возможности встречи с «другом [президентом России] Владимиром Путиным». Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным двухдневным визитом, который пройдет с 8 по 9 июля. По словам секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в ходе визита Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Economic Times пишет, что основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии из-за необходимости в более быстрых платежах.