Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что ждет встречи со своим «другом президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает Amar Ujala.

В своих соцсетях Моди заявил, что в течение трех следующих дней будет находиться в РФ и Австрии. По мнению премьера, эти визиты станут возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба». Кроме того, он хочет пообщаться с индийскими сообществами в этих странах.

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«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — заявил Моди незадолго до вылета.



Официальный визит индийского премьера в Россию состоится с 8 по 9 июля. По данным индийской газеты, он возложит венок к могиле Неизвестного солдата. СМИ сообщали, что ключевым моментом переговоров Моди и Путина в Москве будет обсуждение разработки механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения.