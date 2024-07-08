Пока вы спали: встреча Орбана с главой КНР и сдача в плен отряда солдат ВСУ

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НАТО на саммите в Вашингтоне хочет раскритиковать КНР за поддержку РФ

Страны НАТО собираются выступить с критикой Китая из-за помощи России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В издании говорится, что члены альянса проведут обсуждение ситуации вокруг РФ, Украины и расходов ЕС на оборону. При этом на встрече участники планируют обсудить якобы оказание помощи РФ от Китая в ведении СВО. За это альянс собирается подвергнуть КНР критике.

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Авдеевкой

Новая группа украинских военных решила сдаться в плен российским войскам. Об это сообщает ТАСС.

Среди сдавшихся - военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад. По словам одного из них, он увидел угнетенное состояние сослуживцев и предложил им сдаться в плен по примеру угнавшего с позиций ВСУ Т-64 Максима Лихачева.

Украинские военные в тот момент решили, что лучше быть живыми в плену, чем мертвыми в окопе. Они также рассказали, что изначально не хотели воевать и убивать других людей.

В РФ откроют горячую линию по защите потребителей в сфере платных образовательных услуг

С 8 по 19 июля для россиян будет открыта горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре рассказали, что горячая линия начнет работать в преддверии нового учебного года. Позвонившим на Всероссийскую тематическую горячую линию Роспотребнадзора ответят на вопросы по поводу компенсации в ситуациях нарушений или некачественного оказания услуг в сфере образования.

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации РФ"

Польша и ее союзники подняли в воздух военную авиацию из-за России. Об этом сообщает ТАСС.

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине

Глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что встреча прошла в первой половине дня 8 июля в Дяоюйтай.

Виктор Орбан приехал в столицу КНР в рамках своей «миссии мира». Си Цзиньпин и Орбан планировали обсудить вопросы, которые представляют двусторонний интерес их стран.